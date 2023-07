Son el escudo que hace que el huevo no se pegue a la sartén, que el mantel o la tapicería no se manchen, que la lluvia no traspase ropa o calzado, que la espuma de los extintores atrape el fuego. Los compuestos poli- y perfluoroalquilados (PFAS, por sus siglas en inglés) se utilizan desde hace décadas para la fabricación de infinidad de materiales y productos como el teflón, el Gore-Tex, espumas anti-incendios, prendas y zapatillas deportivas, bolsas de palomitas para el microondas o cajas para pizzas, implantes, refrigerantes, productos electrónicos y todo tipo de material de construcción.

Todos los estudios amplios de biomonitorización en personas, incluido el único que se ha hecho en España a nivel nacional y con franjas de edad de los 18 a los 65 años, han arrojado cerca de un 100% o un 100% de muestras con alguna variedad de PFAS. Usted que lee este trabajo, es muy probable que tenga PFAS. También otros químicos y metales que ha asimilado con la comida, el agua, por el aire... no necesariamente en unos niveles que vayan a provocar un efecto adverso. La pregunta siempre es cuánto. La respuesta la mayoría de veces no existe. Porque los controles son mínimos y los estudios, escasos, segmentados, regionales.

Your browser does not support the video tag.

Bilott pide que le envíen toda la documentación relativa a las sustancias que se vierten en las aguas y terrenos en torno a la fábrica de Dupont pero si no sabe la sustancia concreta, le responden, no le pueden dar información. El abogado logra que el juzgado obligue a Dupont a enviarle documentación y la empresa le entierra en decenas de miles de documentos técnicos que tendrá que examinar día y noche. Entre las torres descubre una carta de Dupont a la Agencia de Protección Ambiental de EEUU (EPA) del 23 de junio de 2000. Asunto: Ammonium Perfluorooctanate (APFO).

Bilott pide que le envíen toda la documentación relativa a las sustancias que se vierten en las aguas y terrenos en torno a la fábrica de Dupont pero si no sabe la sustancia concreta, le responden, no le pueden dar información. El abogado logra que el juzgado obligue a Dupont a enviarle documentación y la empresa le entierra en decenas de miles de documentos técnicos que tendrá que examinar día y noche. Entre las torres descubre una carta de Dupont a la Agencia de Protección Ambiental de EEUU (EPA) del 23 de junio de 2000. Asunto: Ammonium Perfluorooctanate (APFO).

Tras ser sintetizado por accidente, aquel elemento inerte, que no reaccionaba a nada, no se fundía ni descomponía, fue el único compuesto capaz de contener y aislar los productos corrosivos necesarios en los procesos de enriquecimiento del plutonio y el elemento ideal para los depósitos de combustible de los aviones.

Tras ser sintetizado por accidente, aquel elemento inerte, que no reaccionaba a nada, no se fundía ni descomponía, fue el único compuesto capaz de contener y aislar los productos corrosivos necesarios en los procesos de enriquecimiento del plutonio y el elemento ideal para los depósitos de combustible de los aviones.

Your browser does not support the video tag.

Es la misma situación en la que se encuentran otros investigadores. Octavio Infante explica que “si nosotros el día de mañana dejamos de tener financiación del proyecto LIBERA, no vamos a poder seguir haciéndolos. Por eso la implicación de la administración pública es fundamental pero no solo para la identificación de esta contaminación en el medioambiente sino porque también es un problema de salud pública.”

Desde que se realizó Bioambient.es, Argelia Castaño lleva peleando junto a otros científicos para que se repitan de forma periódica estudios de biomonitorización similares, para saber lo que acumulamos en el cuerpo según el sexo, la edad, el lugar de residencia, los hábitos de consumo. No solo PFAS, también metales, otros químicos… "Es muy triste que se haya hecho solo un estudio nacional de biomonitorización. Es muy triste que no se destine en los Presupuestos Generales del Estado una partida para realizar este tipo de estudios, como se hace en Canadá o en EEUU, porque es lo único que te dice cómo está la población. Tú puedes regular lo que hay en el agua, en el aire, en los alimentos, pero no puedes regular la forma de vida de las personas y este tipo de estudios son los que realmente permiten que el ciudadano pueda modificar sus hábitos de vida".

EN 2024 SE MEDIRÁ EL NIVEL DE PFAS EN EL AGUA DE BEBER

Los niveles de PFAS en el agua del grifo en España no se han estado midiendo. Actualmente no se conoce si hay poblaciones que están bebiendo agua con niveles de PFAS por encima de los valores límite establecidos por la normativa europea.

A principios de este año, se ha aprobado el Real Decreto (3/2003), donde se han establecido los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro, introduciendo normas más estrictas sobre la presencia de sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS) en el agua de consumo. Este decreto se alinea con la Directiva (UE) 2020/2184, que tiene como objetivo mejorar la calidad del agua y garantizar la salud de los ciudadanos en la Unión Europea.

Según la nueva normativa, los operadores de suministro de agua para el abastecimiento humano deberán controlar y analizar cuatro PFAS antes del 2 de enero de 2024, y cumplir con parámetros específicos antes del 2 de enero de 2025. Posteriormente, deberán controlar y analizar un total de 20 PFAS antes del 2 de enero de 2025, cumpliendo con los parámetros para estos antes del 2 de enero de 2026.

Fuentes del Ministerio de Sanidad han explicado a DATADISTA que, en el caso de que durante 2024 existan redes de abastecimiento con niveles por encima de los valores establecidos, "esto no conllevará la declaración del agua como no apta para el consumo humano debido a que la normativa no obliga hasta 2025". Sin embargo, desde Sanidad recomiendan que “los operadores empiecen a trabajar en su mitigación para cumplir con la legislación antes de 2025". Hasta esa fecha, se podrá superar el valor paramétrico sin problemas legales.

La normativa española establece que los valores paramétricos para cada uno de los primeros PFAS no deben exceder los 0,10 µg/L en el agua para abastecimiento humano. No se trata de un límite individual para cada sustancia, sino del valor sumatorio de todas ellas.

Entre 2024 y 2025, se controlarán los siguientes cuatro PFAS, cada uno con un valor paramétrico de 0,07 µg/L:

Ácido perfluorooctanoico (PFOA)

Ácido perfluorooctanosulfónico (PFOS)

Ácido perfluorononanoico (PFNA)

Ácido perfluorohexanosulfónico (PFHxS)

Posteriormente se deberán empezar a medir y controlar nuevos compuestos de PFAS hasta completar la veintena de diferentes tipos de perfluoroalquilados como el ácido perfluorobutanosulfónico (PFBS), el ácido perfluorodecano sulfónico (PFDS), el ácido perfluorododecanoico (PFDoDA) y el ácido perfluorononanosulfónico (PFNS), entre otros.

El proyecto The Forever Pollution" fue desarrollado inicialmente por Le Monde (Francia), NDR, WDR y Süddeutsche Zeitung (Alemania), RADAR Magazine y Le Scienze (Italia), The Investigative Desk y NRC (Países Bajos) con el apoyo financiero de Journalismfund.eu e Investigative Journalism for Europe (IJ4EU). Posteriormente fue investigado y publicado por Knack (Bélgica), Denik Referendum (Chequia), YLE (Finlandia), Reporters United (Grecia), SRF (Suiza), DATADISTA / elDiario.es (España), Watershed Investigations / The Guardian (Reino Unido); y cuenta con el respaldo de Arena for Journalism in Europe para una colaboración transfronteriza. Aquí puedes leer la metodología completa del proyecto.



Relación de artículos científicos cuyos datos para España han sido compartidos por sus investigadores:

El mapa europeo de Forever Pollution fue desarrollado por Le Monde.