España vive en pisos: por qué hemos construido nuestras ciudades en vertical

Barrios como champiñones. Las urbanizaciones de unifamiliares no tienen por qué ser insostenibles. En Reino Unido y Holanda hay zonas así con densidades razonables, bien conectadas en transporte público. "En Londres funciona la high-street, calle comercial densa, rodeada de casas bajas", sostiene el arquitecto y urbanista Álvaro Ardura. "Una teoría provocadora es que el verdadero demonio es la división horizontal: los pisos, no los chalés. Si el propietario del suelo no pudiera construir en altura se lo pensaría más a la hora de especular". En el modelo 'champiñón', el centro del barrio concentra los servicios y el resto son unifamiliares, pero con cierta densidad (no en grandes parcelas).