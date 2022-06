Ángel "el relojero"

Aceuchal (Badajoz)

421€/mes en 14 pagas

Pensión no contributiva

Empezó a trabajar con 14 años y medio haciendo recados para un negocio de relojería y acabó aprendiendo el oficio. Nunca le dieron de alta. Compró una casa para ponerse por su cuenta pero no logró ingresos suficientes para pagar la Seguridad Social. Acabó tirando el libro de deudas de gente que no le pagaba que se habían ido acumulando. Sus problemas de movilidad le impiden hacer lo que otros vecinos jubilados del pueblo con una pensión baja como él y que van a cortar ajos, el producto estrella de Aceuchal, para completar los ingresos del mes. Tenía concedido el bono social, lo que hacía que automáticamente el Ayuntamiento le abonase el resto de la factura. En mayo le llegó una factura de la luz de casi 120 euros en la que ya no aparecía como beneficiario del bono social. No entiende cómo ha podido consumir tanto. Nunca va de vacaciones.